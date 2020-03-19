На Дыбенко гаишники нашли у водителя Hyundai 88 граммов гашиша

19 Март 2020 2020-03-19T10:00:15+03:00

Кроме неприятностей с законом, уроженец Азербайджана получил штраф за сильную тонировку

Изменить размер текста: A A

Сверток с наркотиками нашли инспектора ГИБДД, остановившие во время рейда обычный Hyundai. Инспекторов привлекла излишне сильная тонировка авто. А «бонусом» оказались электронные весы и гашиш, лежавшие в машине.

- 18 марта около 14:15 напротив дома 22 по улице Дыбенко, в рамках операции «Розыск», был остановлен автомобиль, за рулем которого находился уроженец Азербайджана 1967 года рождения, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В кармане водительской двери полицейские обнаружили два свертка с неким веществом. А в боксе подлокотника лежали электронные весы со следами регулярного использования. Понимая, что это «ж-ж-ж» неспроста, свертки отправили на экспертизу, которая показала, что это гашиш, обшей массой 88,6 грамма.

Теперь водителю грозит уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. А штраф за сильную тонировку он уже получил.

«Комсомолка» направила запрос в полицию на получение официальных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU