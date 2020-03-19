Необычно свободные дороги наблюдаются 19 марта в Петербурге

19 Март 2020 2020-03-19T11:40:58+03:00

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Петербурге резко снизилась загруженность дорог. Утром в четверг, 19 марта, автомобилисты доезжали до мест работы с минимальными пробками, а некоторые и вовсе проскакивали обычно загруженные маршруты за несколько минут. Утренний час пик прошел без заторов, к которым уже привыкли городские водители.

- Максимальная загруженность дорог Петербурга утром составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно. На Гражданском проспекте в сторону центра отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение, - говорится в отчете сервиса «Яндекс.Пробки».

Самыми загруженными дорогами стали: проспект Славы - Народная улица к Московскому, Заневский проспект - проспект Косыгина в центр Кубинская улица - Митрофаньевское шоссе в центр. Все заторы не превысили 6 баллов.

Однако совсем без пробок в Петербурге тоже не обошлось. Порядка 2 часов 20 минут продержался затор на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Также почти два часа автомобилисты простояли в пробке на Воздухоплавательной улице от Бассейной до Лиговского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU