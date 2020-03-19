2020-03-19T11:45:05+03:00
Происшествия

Полиция ищет поджигателя, спалившего машину жительницы Петербурга

Кроссовер «Мазда» вспыхнул ночью во дворе на Витебском проспекте
Петр КИБЕР
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В Московском районе неизвестный сжег чужую иномарку.В Московском районе неизвестный сжег чужую иномарку.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Московского района Санкт-Петербурга ищут мужчину, который облил бензином и поджег иномарку, принадлежащую 48-летней женщине. Машина теперь годна только на запчасти.

- 18.03.2020 в 03:24 в дежурную часть через 112 поступило сообщение о том, что во дворе дома 67 по Витебскому проспекту горит автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

И пока пожарные тушили полыхающую иномарку – у «Мазды» полностью выгорел моторный отсек, стражи порядка нашли хозяйку авто. Ей оказалась петербурженка 1972 года рождения.

Позднее полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что кроссовер вспыхнул не просто так. Его облил горючей жидкостью и поджег неизвестный мужчина. Сейчас его приметы переданы всем службам, пиромана-вредителя усиленно ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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