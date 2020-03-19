2020-03-19T11:57:32+03:00
Общество

В Ленобласти готовы проводить до 300 экспресс-тестов на коронавирус в сутки

Для этого была увеличена мощность собственной лаборатории
Петр КИБЕР
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В Ленобласти готовы делать до 300 тестов на коронавирус.В Ленобласти готовы делать до 300 тестов на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Власти Ленинградской области заявили о новых мерах по противодействию коронавирусу. Так, по сообщению регионального управления Роспотребнадзора, была увеличена мощность собственной лаборатории, которая проводит тесты на инфекцию

- Здесь готовы выполнять до 300 экспресс-тестов в сутки на наличие коронавируса, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Власти региона отмечают, что по состоянию на утро 19 марта, новых случаев заболевания в Ленобласти не выявлено. Пока жительница, Кудрово, съездившая в отпуск в Европу, остается единственной пациенткой. Она находится в петербургской инфекционной больнице имени Боткина. Ее состояние удовлетворительное.

В четверг также пройдет совещание с главными врачами региональных больниц по мерам профилактики распространения коронавируса. Его, в режиме видеоконференции, проведет губернатор Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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