Наемного водителя расстрелял пассажир на юге Петербурга

19 Март 2020 2020-03-19T11:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге наемный водитель попал в больницу с огнестрельным ранением от своего клиента. Вечером в среду, 18 марта, пострадал 37-летний мужчина. Он предоставлял неофициально услугу «трезвый водитель», развозя пьяных клиентов, которых находил через знакомых. Так, очередной пассажир повел себя не сдержанно и избил мужчину.

- Водителя с огнестрельным ранением нашли во дворе у одного из домов по улице Крыленко. Как стало известно позже, именно по этому адресу он приехал на своем автомобиле «Фольксваген Поло» для выполнения заказа, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Клиент водителю был не знаком. В салоне машины между ними быстро вспыхнул конфликт. Пассажир ударил мужчину кулаком в лицо, а после три раза выстрелил в упор из травматического пистолета.

Когда полиция приехала на место, стрелявшего уже не было. Раненного водителя госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По делу проводиться проверка и устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU