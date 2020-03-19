Азартный официант кафе в Царском Селе украл у начальника 1,5 тысячи долларов
Петербургский юноша может отправиться в тюрьму на пять лет из-за пагубного увлечения. Азартный 18-летний парень работал в кафе на железнодорожной станции Царское Село. В какой-то момент у его начальника пропала крупная сумма денег – 1,5 тысячи долларов. Как стало известно в четверг, 19 марта, подозрение пало на молодого работника.
- Установлено, что парень, работая в кафе, тайно проник в кабинет администратора заведения и украл кошелек, лежавший на офисном столе, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.
Улов парня оказался не маленький – более 1,5 тысяч долларов. Однако юноша быстро попался полиции.
Выяснилось, что молодой человек увлекается азартными играми в интернете. Именно пагубное пристрастие подтолкнуло его на кражу. Известно, что парень ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции за аналогичные преступления.
На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU