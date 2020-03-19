Азартный официант кафе в Царском Селе украл у начальника 1,5 тысячи долларов

19 Март 2020 2020-03-19T12:50:47+03:00

Игрок в казино украл у своего начальника 1,5 тысячи долларов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Парень не первый раз попадает в поле зрения полиции

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Петербургский юноша может отправиться в тюрьму на пять лет из-за пагубного увлечения. Азартный 18-летний парень работал в кафе на железнодорожной станции Царское Село. В какой-то момент у его начальника пропала крупная сумма денег – 1,5 тысячи долларов. Как стало известно в четверг, 19 марта, подозрение пало на молодого работника.

- Установлено, что парень, работая в кафе, тайно проник в кабинет администратора заведения и украл кошелек, лежавший на офисном столе, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Улов парня оказался не маленький – более 1,5 тысяч долларов. Однако юноша быстро попался полиции.

Выяснилось, что молодой человек увлекается азартными играми в интернете. Именно пагубное пристрастие подтолкнуло его на кражу. Известно, что парень ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции за аналогичные преступления.

На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU