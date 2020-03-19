2020-03-19T13:09:07+03:00
Общество

Тест на коронавирус у Максима Соколова показал отрицательный результат

Теперь вице-губернатора Петербурга могут выписать из Боткинской больницы
Петр КИБЕР
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У Максима Соколова не подтвердился коронавирус.У Максима Соколова не подтвердился коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов оказался в числе тех пациентов, которых с начала ситуации с коронавирусом госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу. Перед возвращением в Петербург чиновник съездил на отдых в Италию, которая стала самым крупным очагом заболевания в Европе. Однако диагноз не подтвердился.

- Тесты на наличие коронавирусной инфекции у вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, который 9 марта вернулся из-за рубежа, показали отрицательный результат, - сообщает городской Оперативный штаб по коронавирусу.

Пока еще чиновник остается в изоляторе Боткинской больницы, так как две недели карантина не истекли, однако в скором времени он сможет выйти на работу.

Напомним, что по состоянию на 19 марта в палатах остаются 314 пациентов, из них 19 детей. За сутки в больницу поступило 57 человек, 46 выписаны. Состояние у всех удовлетворительное.

Еще восемь человек имеют подтвержденный коронавирус. У них болезнь протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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