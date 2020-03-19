Более 400 мероприятий отменили в Петербурге из-за коронавируса
За последнюю неделю, с 12 по 18 марта, в Петербурге были отменены, перенесены или приостановлены более 400 различных культурных мероприятий. И это без учета спортивных матчей и соревнований.
- Среди отмененных мероприятий – более сотни спектаклей, мюзиклов, шоу и балеты. О своем уходе на карантин объявили практические все городские театры, - пишет Peterburg2.
Однако это не повод совсем отказаться от искусства и приятного времяпровождения. Библиотеки предлагают горожанам почитать им рассказы по телефону, в онлайн-режиме готовы вещать также Эрмитаж и другие музеи Петербурга. Так, филармония Шестаковича, Александринский и Мариинский театры, будут проводить для зрителей трансляции спектаклей.
Что касается концертов, то многие из них переносятся на осень. Но некоторые нашли другой выход. Например, группа Би-2 20 марта сыграет онлайн-концерт.
Ранее «КП-Петербург» писала о том, как вернуть деньги за билеты на мероприятия, которые отменены из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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