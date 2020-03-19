2020-03-19T13:44:22+03:00
Происшествия

Оторвало колесо и выбросило в кювет: В Павловске микроавтобус столкнулся с «Тойотой»

В аварии чудом никто не погиб
Петр КИБЕР
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В Павловске столкнулись "Фиат" и "Тойота". Фото: vk.com/dorinspbВ Павловске столкнулись "Фиат" и "Тойота". Фото: vk.com/dorinspb
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Два автомобиля оказались сильно разбиты после лобового ДТП в Пушкинском район Петербурга. Причем одна из иномарок совершила пугающий полет в кювет, где легла набок. По счастью, все обошлось без погибших.

- Около 9:00 19 марта по адресу: Павловск, поселок Пязелево, улица Железнодорожная, на повороте в сторону города Коммунар водитель, управляя автомобилем «Тойота», при обгоне совершил столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато»,- сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара у «Фиата» вырвало переднее колесо, а саму машину выбросило с дороги в кювет. Пролетев несколько метров, грузовой микроавтобус завалился на правый бок.

Водитель «Фиата» выжил и даже не получил серьезных травм. Приехавшая на место аварии скорая помощь забрала мужчину в больницу. Врачи оценили его состояние как легкое.

По предварительным данным, не получил травм и 56-летний водитель «Тойоты». А вот его машину ждет серьезный ремонт.

Все обстоятельства ДТП, а также его виновника, установят инспектора Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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