2020-03-19T14:07:53+03:00
Общество

Строительство развязки на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе начнется в 2020 году

На дорогу Петербург выделит порядка 3,96 миллиардов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Строительство развязки на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе начнется в 2020 годуСтроительство развязки на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе начнется в 2020 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Петербурге определили подрядчика, который займется строительством развязки на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе. Как стало известно в четверг, 19 марта, на возведение дороги планируется потратить 3,69 миллиардов рублей.

- Проектными решениями предусматривается строительство четырехполосной транспортной развязки в двух уровнях на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе через железную дорогу, а также строительство надземного пешеходного перехода в Колпинском районе Петербурга, - сообщили в Смольном.

Транспортная развязка увеличит пропускную способность вылетной магистрали вдоль левого берега реки Невы в направлении Ленинградской области и создаст возможность объезда Колпино. Кроме того, развязка должна снизить количество пробок, которые образуются во время закрытия железнодорожного переезда.

Работы начнутся уже в 2020 году после выдачи подрядчикам разрешительной документации. Срок завершения строительно-монтажных работ – не позднее 15 ноября 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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