Поезда Петербург - Калининград ограничили количество пассажиров из-за эпидемии

19 Март 2020 2020-03-19T14:32:49+03:00

В одно купе будут пускать не больше двух человек

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что Литва закрыла временно границу в связи с пандемией коронавируса, поезда между Петербургом и Калининградом ходить не прекратят. Правда, на период общего карантина с 19 марта введены новые правила для профилактики распространения новой инфекции.

- С 19 марта установлено максимальное число 100 пассажиров в одном транзитном поезде, при соблюдении правила прореженной рассадки пассажиров, не больше двух человек в одном купе или в одном отделении плацкартного вагона, - пояснили в Смольном.

Также пассажирам откажут в проезде, если они в составе организованной группы более 10 человек. Поездка возможно только при наличии выданного им Упрощенного проездного документа по железной дороге. Потенциальные пассажиры, купив билеты в кассах РЖД, должны заполнить электронную форму анкеты УПД ЖД на сайте, распечатать анкету и подписать.

Пассажиры с явными признаками заболеваний дыхательных путей не будут пропущены транзитом через территорию Литовской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU