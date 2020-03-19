Москвича задержали в Пулково за курение в самолете

19 Март 2020 2020-03-19T14:52:53+03:00

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В Петербурге, а аэропорту Пулково, задержали мужчину, который позволил себе курить в самолете. Как стало известно в четверг, 19 марта, пассажира-нарушителя с борта сразу же забрали в отдел полиции на транспорте и завели на него дело об административном правонарушении.

- Самолет, в котором курил пассажир, вылетел из московского Домодедово и приземлился в Петербурге. Во время полета мужчина заперся в кабинке туалета, где и утолил свой никотиновый голод, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

Отмечается, что хулиганское поведение пассажира на безопасность полета не повлияло. Как только самолет приземлился в Пулково, его передали сотрудникам полиции.

Нарушителем оказался 35-летний житель города Павловский Пасад в Московской области.

По факту составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU