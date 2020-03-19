2020-03-19T14:52:53+03:00
Происшествия

Москвича задержали в Пулково за курение в самолете

Нетерпеливый мужчина решил «скоротать» время полета за сигаретой
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Пулково задержали мужчину, который курил в самолетеВ Пулково задержали мужчину, который курил в самолетеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге, а аэропорту Пулково, задержали мужчину, который позволил себе курить в самолете. Как стало известно в четверг, 19 марта, пассажира-нарушителя с борта сразу же забрали в отдел полиции на транспорте и завели на него дело об административном правонарушении.

- Самолет, в котором курил пассажир, вылетел из московского Домодедово и приземлился в Петербурге. Во время полета мужчина заперся в кабинке туалета, где и утолил свой никотиновый голод, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

Отмечается, что хулиганское поведение пассажира на безопасность полета не повлияло. Как только самолет приземлился в Пулково, его передали сотрудникам полиции.

Нарушителем оказался 35-летний житель города Павловский Пасад в Московской области.

По факту составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больные коронавирусом готовятся к выписке из Боткина
Ленобласть запретила скопление людей до 100 человек
На полигоне раскатали трактором 12 тонн польских яблок
Более 15 тысяч специалистов готовы защищать Петербург от паводков
Москвича задержали в Пулково за курение в самолете
Поезда Петербург - Калининград ограничили количество пассажиров из-за эпидемии
Рестораны и торговые центры Петербурга ограничат количество посетителей
Строительство развязки на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе начнется в 2020 году
Оторвало колесо и выбросило в кювет: В Павловске микроавтобус столкнулся с «Тойотой»
Около 4 тысяч петербуржцев проверились на коронавирус за сутки
Более 400 мероприятий отменили в Петербурге из-за коронавируса
Тест на коронавирус у Максима Соколова показал отрицательный результат
Азартный официант кафе в Царском Селе украл у начальника 1,5 тысячи долларов
Финляндия приостановила прием документов на выдачу виз
Наемного водителя расстрелял пассажир на юге Петербурга
В Ленобласти готовы проводить до 300 экспресс-тестов на коронавирус в сутки
Полиция ищет поджигателя, спалившего машину жительницы Петербурга
Необычно свободные дороги наблюдаются 19 марта в Петербурге
В Боткинскую больницу госпитализировали 57 человек с подозрением на коронавирус
На Дыбенко гаишники нашли у водителя Hyundai 88 граммов гашиша
Под Кировском «Газель» насмерть сбила женщину
В Петербурге почтили память спецназовцев, погибших в Чечне
Ленобласть пообещала обеспечить магазины Петербурга молоком, мясом и яйцами
В последнее время петербуржцы стали реже ездить на метро, а чаще - на такси
Погода на четверг, 19 марта в Санкт-Петербурге: дождь и сильный ветер