Более 15 тысяч специалистов готовы защищать Петербург от паводков

19 Март 2020 2020-03-19T15:06:44+03:00

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Петербург приготовился к началу возможных весенних паводков. Как стало известно в четверг, 19 марта, на страже города будут стоять более 15 специалистов, которые уже находятся во всеоружии.

- В связи с аномально теплым прошедшим зимним периодом на Неве не образовалось устойчивого ледостава, поэтому значительного повышения уровня воды специалисты не ожидают, - сообщили в Смольном.

Несмотря на это, специалисты провели весь комплекс предупредительных мероприятий, необходимый для обеспечения безопасности прохождения половодья на территории Петербурга.

В городе к работе в период возможного паводка готовы необходимые силы и средства – 15797 специалистов и 2441 единица техники. Все гидротехнические сооружения в Петербурге находятся в работоспособном состоянии и функционируют в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU