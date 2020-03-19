На полигоне раскатали трактором 12 тонн польских яблок
Очередная партия санкционных продуктов была уничтожена под присмотром сотрудников регионального управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. На этот раз под гусеницы бульдозера отправили 12 тонн польских яблочек.
- В Усвятском районе Псковской области сотрудниками Пограничного Управления ФСБ было задержано транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Нужных документов на груз у водителя не оказалось, а этикетки на ящиках указывали, что яблоки выросли не в дружественной Белоруссии, а в Польше, которая попадает под ответные российские санкции.
Учитывая все это, груз был изъят, а 18 уничтожен на полигоне в Себеже. Здесь фрукты раскатали гусеничным трактором.
ИСТОЧНИК KP.RU