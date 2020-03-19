2020-03-19T15:07:54+03:00
Общество

На полигоне раскатали трактором 12 тонн польских яблок

Фрукты пытались ввезти в Россию из Белоруссии
Петр КИБЕР
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На мусорном полигоне уничтожили санкционные яблоки. Фото: РоссельхознадзорНа мусорном полигоне уничтожили санкционные яблоки. Фото: Россельхознадзор
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Очередная партия санкционных продуктов была уничтожена под присмотром сотрудников регионального управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. На этот раз под гусеницы бульдозера отправили 12 тонн польских яблочек.

- В Усвятском районе Псковской области сотрудниками Пограничного Управления ФСБ было задержано транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Нужных документов на груз у водителя не оказалось, а этикетки на ящиках указывали, что яблоки выросли не в дружественной Белоруссии, а в Польше, которая попадает под ответные российские санкции.

Учитывая все это, груз был изъят, а 18 уничтожен на полигоне в Себеже. Здесь фрукты раскатали гусеничным трактором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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