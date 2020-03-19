Ленобласть запретила скопление людей до 100 человек
В четверг, 19 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому в регионе запретили людям собираться в группы более 100 человек. Это связано с мерами предосторожности от распространения коронавируса.
- В Ленобласти снижена предельная численность допустимого скопления людей в общественных местах и массовых мероприятиях до 100 человек, рекомендована дистанционная занятость и санитарная обработка всех общественных пространств, - сообщили в администрации 47-го региона.
Ранее в области были запрещен сбор более 300 человек на массовые мероприятия. В Петербурге с 18 марта запрещено собираться более 50 людям в одном месте.
Также большинство школ и детских садов области перешли на режим удаленного обучения. В транспорте проводится постоянная дезинфекция.
Напомним, что все желающие могут пройти тест на коронавирус. Специальные пункты открылись в Петербурге и Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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