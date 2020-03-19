2020-03-19T15:51:51+03:00
Происшествия

Письмо, полное кислотными «марками», получил петербуржец из Польши

Весточку с ЛСД перехватили сотрудники Пулковской таможни
Лилия КОЗЛОВА
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Письмо, полное наркотиков, получил петербуржец из Польши / Фото: СЗТУПисьмо, полное наркотиков, получил петербуржец из Польши / Фото: СЗТУ
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В Петербурге задержали местного жителя прямо в отделении почты. Как стало известно в четверг, 19 марта, во время проверки писем, сотрудники Пулковской таможни обратили внимание на одно из них, адресованное петербуржцу. Письмо прилетело из Польши и было наполнено «марками», но не настоящими, а психотропными.

- В международном почтовом отправлении обнаружены три фрагмента плотной бумаги, разделенные перфорацией на 250 частей с цветным геометрическим рисунком. На вид они напоминают детские пазлы, а на самом деле каждый «пазл» пропитан наркотическим веществом и равен одной дозе, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Проведенная экспертиза подтвердила, что все бумаги в письме содержат психотропное вещество – лизергин или более известное, как ЛСД. Данный препарат входит в список запрещенных в России.

Получатель письма был задержан. По факту таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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