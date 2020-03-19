2020-03-19T16:36:32+03:00
Общество

Детские оздоровительные лагеря Петербурга закрыли из-за эпидемии

Губернатор Беглов посоветовал изолировать детей на время каникул
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге отменили детские оздоровительные лагеря на весенних каникулахВ Петербурге отменили детские оздоровительные лагеря на весенних каникулахФото: Артем КИЛЬКИН
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В четверг, 19 марта, стало известно, что в Петербурге отменили детские оздоровительные лагеря. Причиной тому эпидемия коронавируса. Правительство города принимает все меры для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Поэтому было принято решение по возможности изолировать детей, чтобы они не подхватили вирус и не переносили его дальше. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на пресс-конференции в НИИ гриппа имени Смородинцева.

- Когда дети объединяются в школе, садике, лагере, они могут легко простыть. В любом случае нужно изолировать ребенка, чтобы уточнить, чем он заболел, - отметил Беглов.

Градоначальник пояснил, что специально приехал в НИИ для того, чтобы принять решение о детских лагерях.

- Я услышал, что лучше перестраховаться. Дети могут быть носителями без признаков болезни. Он может заразить родственников, - пояснил губернатор.

На данный момент известно, что детские лагери будут закрыты на время весенних каникул. Точные даты еще не определены.

Стало известно, когда в Петербурге наступит пик коронавируса.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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