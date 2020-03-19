Автора «вирусной» аудиозаписи о коронавирусе нашли в Петербурге
Полиция Петербурга установила автора аудиозаписи, которая содержит недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. На мужчину вышли в среду, 18 марта, в ходе розыскных мероприятий. Сам он даже и не ожидал, что его сообщение, отправленное знакомым, станет «вирусным».
- Автором записи оказался 41-летний предприниматель из Петербурга. Его доставили в отделение полиции, где он пояснил, что данную аудиозапись разместил в закрытой группе в одном из мессенджеров и сожалеет, что она получила широкое распространение, - рассказали в главном управлении МВД Северной столицы.
Мужчина пояснил, что не собирался ни с кем делиться своим личным мнением за пределами «чатика». В итоге с автором записи была проведена профилактическая беседа о недопустимости распространения подобных мнений, которые являются некомпетентными и несоответствующими действительности.
ИСТОЧНИК KP.RU