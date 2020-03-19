Автора «вирусной» аудиозаписи о коронавирусе нашли в Петербурге

19 Март 2020 2020-03-19T16:20:59+03:00

Петербуржец заявил, что не собирался распространять свое личное мнение в интернете

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Полиция Петербурга установила автора аудиозаписи, которая содержит недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. На мужчину вышли в среду, 18 марта, в ходе розыскных мероприятий. Сам он даже и не ожидал, что его сообщение, отправленное знакомым, станет «вирусным».

- Автором записи оказался 41-летний предприниматель из Петербурга. Его доставили в отделение полиции, где он пояснил, что данную аудиозапись разместил в закрытой группе в одном из мессенджеров и сожалеет, что она получила широкое распространение, - рассказали в главном управлении МВД Северной столицы.

Мужчина пояснил, что не собирался ни с кем делиться своим личным мнением за пределами «чатика». В итоге с автором записи была проведена профилактическая беседа о недопустимости распространения подобных мнений, которые являются некомпетентными и несоответствующими действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU