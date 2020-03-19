Современную ветеринарную клинику построят в Сосновом Бору

19 Март 2020 2020-03-19T16:33:06+03:00

В Сосновом Бору строится ветеринарная клиника за 40,6 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На возведение лечебницы для животных выделено 40,6 миллионов рублей

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В городе Сосновый Бор, Ленинградской области, построят ветеринарную клинику. Как стало известно в четверг, 19 марта, строительство в атомграде просторной современной лечебницы для животных находится на особом контроле у губернатора 47-го региона Александра Дрозденко. В 2019 году с просьбой создать клинику к нему обратились местные жители. На строительство выделено 40,6 миллионов рублей.

- В настоящий момент подрядная организация приступила к основному этапу, предшествующему возведению объекта, - геодезической разбивке. Такие работы необходимы для планирования будущего месторасположения здания на земельном участке, - сообщили в администрации 47-го региона.

Знание будет предназначено для амбулаторного лечения животных, проведения профилактических ветеринарных мероприятий, обработки ран, вакцинации, диагностических исследований. Лечебница рассчитана на 60 посещений в день.

В одноэтажном здании, вытянутом в длину, предусмотрен холл со стойкой регистратора и магазином-аптекой, процедурная-прививочная, терапевтические, хирургические, диагностические кабинеты, дневной стационар для кошек и собак, помещения административного блока.

ИСТОЧНИК KP.RU