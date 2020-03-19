2020-03-19T17:14:06+03:00
Общество

Петербургские отельеры, рестораторы и работники концертной индустрии попросили Смольный о помощи

Из-за ограничений, введенных в городе, многим грозит закрытие и увольнение сотрудников
Петр КИБЕР
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В пресс-центре "КП-Петербург" обсуждали, как выжить бизнесу в нынешних условиях.В пресс-центре "КП-Петербург" обсуждали, как выжить бизнесу в нынешних условиях.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Особые времена требуют особых мер. По всему миру из-за коронавируса вводятся ограничения, порой очень жесткие. И из-за этого не могут не страдать отдельные категории людей или бизнеса. Так, в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», коммерсанты и представители власти выясняли, как жить и выживать в нынешних условиях.

- Возврат денег за билеты для рынка - огромный шок. Если мы будем возвращать, то разоримся, - заявил промоутер Евгений Финкельштейн. - В настоящее время все билеты действительны, а концерты перенесены на другое время, следующий год. Если мы их сейчас отменим, то индустрия рухнет.

Бизнесмен отметил, что уже сейчас промоутеры несут огромные потери и не понимают, что будет дальше. Сначала власти вели запрет на мероприятия в тысячу человек, теперь ужесточили до 50. Проводить события, фактически, нет возможности.

- В моей компании – около 700 человек работают. Почти половина персонала сокращена сейчас. Ждем поддержки от правительства.

С просьбой о помощи к руководству города обратились также рестораторы и отельеры. И те и другие стремительно теряют посетителей.

Бизнес просит дать льготы по аренде, освободить от плановых и внеплановых проверок, а также от уплаты налогов и оплаты коммунальных услуг на 4 месяца. Кроме того, нужна помощь с реструктуризацией и получением кредитов.

Иначе неминуемы сокращения. Всего под угрозой находятся до ста тысяч рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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