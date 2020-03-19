2020-03-19T17:26:22+03:00
Общество

«Ездит по встречке и на красный»: особо опасного велосипедиста обнаружили в Санкт-Петербурге

Лихой водитель двухколесного коня засветился в Красносельском районе
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Велосипедиста застукали за проездом на красный свет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СпбВелосипедиста застукали за проездом на красный свет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб
Изменить размер текста:

С приходом весны в Северной столице (да и не только здесь) стартовал велосезон. Но если одни стараются водить своих двухколесных железных коней аккуратно, то другие быстро становятся объектами народного недовольства. На одного такого «лихача» сегодня, 19 марта, обратили внимание пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб» Вконтакте.

- По Чекистов едет вдоль двойной сплошной и по встречке на перекресток, - обсуждают его художества участники группы. - На красный проезжает перекресток Германа - Петергофское шоссе и далее между рядов наперерез всем машинам на Жукова.

По словам очевидцев, удача лихого велосипедиста уже однажды подводила — 11 марта в Красносельском районе он попытался на полной скорости проскочить трамвайный переезд, но не рассчитал и лоб в лоб столкнулся с трамваем. Мужчине несказанно повезло - в аварии он заработал лишь легкий испуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1 000 штрафов за неоплаченную парковку получат петербуржцы в ближайшие дни
Политех Петербурга открыл доступ в свою электронную библиотеку
Медали к 75-летию Победы петербургским ветеранам будут вручать на дому
Почта приготовилась доставлять петербуржцам пенсию на дом
В самолете Петербург – Москва обнаружили больного коронавирусом
«Ездит по встречке и на красный»: особо опасного велосипедиста обнаружили в Санкт-Петербурге
Губернатор Петербурга: Пик заболеваемости коронавирусом начнется через 2-3 недели
Петербургские отельеры, рестораторы и работники концертной индустрии попросили Смольный о помощи
Увеличилось количество заболевших коронавирусом в Петербурге
Жителей Петербурга предупредили о коронавирусных мошенниках
Современную ветеринарную клинику построят в Сосновом Бору
Автора «вирусной» аудиозаписи о коронавирусе нашли в Петербурге
В НИИ гриппа заявили о бесполезности ношения медицинских масок во время коронавируса
Доцент СПбГУ Олег Соколов готов выплатить 10 миллионов родным убитой Анастасии Ещенко и не хочет суда присяжных
Детские оздоровительные лагеря Петербурга закрыли из-за эпидемии
Письмо, полное кислотными «марками», получил петербуржец из Польши
Больные коронавирусом готовятся к выписке из Боткина
Ленобласть запретила скопление людей до 100 человек
На полигоне раскатали трактором 12 тонн польских яблок
Более 15 тысяч специалистов готовы защищать Петербург от паводков
Москвича задержали в Пулково за курение в самолете