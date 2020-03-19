«Ездит по встречке и на красный»: особо опасного велосипедиста обнаружили в Санкт-Петербурге

19 Март 2020 2020-03-19T17:26:22+03:00

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С приходом весны в Северной столице (да и не только здесь) стартовал велосезон. Но если одни стараются водить своих двухколесных железных коней аккуратно, то другие быстро становятся объектами народного недовольства. На одного такого «лихача» сегодня, 19 марта, обратили внимание пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб» Вконтакте.

- По Чекистов едет вдоль двойной сплошной и по встречке на перекресток, - обсуждают его художества участники группы. - На красный проезжает перекресток Германа - Петергофское шоссе и далее между рядов наперерез всем машинам на Жукова.

По словам очевидцев, удача лихого велосипедиста уже однажды подводила — 11 марта в Красносельском районе он попытался на полной скорости проскочить трамвайный переезд, но не рассчитал и лоб в лоб столкнулся с трамваем. Мужчине несказанно повезло - в аварии он заработал лишь легкий испуг.

ИСТОЧНИК KP.RU