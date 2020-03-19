2020-03-19T17:26:43+03:00
Происшествия

В самолете Петербург – Москва обнаружили больного коронавирусом

Пассажирам рейса советуют вызвать врача и не выходить на улицу
Лилия КОЗЛОВА
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Больной коронавирусом прилетел в Москву из ПетербургаБольной коронавирусом прилетел в Москву из ПетербургаФото: Мария ЛЕНЦ
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Оперативный штаб по коронавирусу Москвы в четверг, 19 марта, опубликовал список рейсов, на которых прибыли в столицу люди, зараженные новой инфекцией. Среди направлений выявлен один самолет, который прилетел из Петербурга - SU 55 выполнял полет 8 марта 2020 года.

- Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, вызовите врача на дом или позвоните в скорую помощь по телефону 103, не выходите на улицу и не посещайте медучреждение, - посоветовали в штабе.

Напомним, что в Петербурге тоже увеличилось количество больных китайской пневмонией. 16 марта в Боткина госпитализировали 23-девушку с симптомами. 19 марта диагноз полностью подтвердился. Петербурженка за границу не выезжала, а заболела от иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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