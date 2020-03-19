Медали к 75-летию Победы петербургским ветеранам будут вручать на дому
Юбилейные медали к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне петербургским ветеранам в этом году планируется вручать на дому. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации.
- Такое решение принято с учетом преклонного возраста и состояния здоровья ветеранов, - уточнили в ведомстве. - А также в связи с действующими в городе мерами по противодействию распространению коронавируса.
К юбилею Победы во всех районах планируется организовать специальные рабочие группы. Помимо всех прочих — представителей муниципальной власти и добровольцев - в их состав в обязательном порядке включат медицинских работников.
- В настоящее время петербургским ветеранам уже вручено около 42000 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», - отмечают в пресс-службе. - Всего планируется вручить 104000 этих наград.
ИСТОЧНИК KP.RU