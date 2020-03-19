Медали к 75-летию Победы петербургским ветеранам будут вручать на дому

19 Март 2020 2020-03-19T17:39:29+03:00

В этом году медали ветеранам решили вручать в домашней обстановке. Фото: Александр ГЛУЗ

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Юбилейные медали к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне петербургским ветеранам в этом году планируется вручать на дому. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации.

- Такое решение принято с учетом преклонного возраста и состояния здоровья ветеранов, - уточнили в ведомстве. - А также в связи с действующими в городе мерами по противодействию распространению коронавируса.

К юбилею Победы во всех районах планируется организовать специальные рабочие группы. Помимо всех прочих — представителей муниципальной власти и добровольцев - в их состав в обязательном порядке включат медицинских работников.

- В настоящее время петербургским ветеранам уже вручено около 42000 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», - отмечают в пресс-службе. - Всего планируется вручить 104000 этих наград.

ИСТОЧНИК KP.RU