Более 1 000 штрафов за неоплаченную парковку получат петербуржцы в ближайшие дни
Проблема платных парковок, которые из-за лазеек в законе в действительности были бесплатными, в Санкт-Петербурге наконец-то решилась. Как рассказали «Комсомолке» сегодня, 19 марта, в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в ближайшее время к административной ответственности планируют привлечь 1 000 нарушителей.
- Их персональные данные уже предоставлены нам МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - отметили в ведомстве.- Сейчас готовятся постановления об административных правонарушениях. В ближайшие дни они будут разосланы конкретным лицам.
В комитете также уточнили, что благодаря тому, что вопрос с парковками наконец-то решился, они начали приносить почти в два раза больше денег. Теперь за один только день город получает от них в районе 175 000 рублей, в то время как до 12 марта эта сумма колебалась около 94 000.
ИСТОЧНИК KP.RU