2020-03-19T17:54:15+03:00
Общество

Более 1 000 штрафов за неоплаченную парковку получат петербуржцы в ближайшие дни

За нарушителей правил в городе наконец-то взялись всерьез
Сергей ВОЛЧКОВ
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Из-за новых правил платные парковки стали приносить городу почти в два раза больше денег.Из-за новых правил платные парковки стали приносить городу почти в два раза больше денег.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Проблема платных парковок, которые из-за лазеек в законе в действительности были бесплатными, в Санкт-Петербурге наконец-то решилась. Как рассказали «Комсомолке» сегодня, 19 марта, в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в ближайшее время к административной ответственности планируют привлечь 1 000 нарушителей.

- Их персональные данные уже предоставлены нам МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - отметили в ведомстве.- Сейчас готовятся постановления об административных правонарушениях. В ближайшие дни они будут разосланы конкретным лицам.

В комитете также уточнили, что благодаря тому, что вопрос с парковками наконец-то решился, они начали приносить почти в два раза больше денег. Теперь за один только день город получает от них в районе 175 000 рублей, в то время как до 12 марта эта сумма колебалась около 94 000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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