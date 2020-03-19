2020-03-19T18:09:14+03:00
Общество

«Актеры боятся приезжать на площадку»: Герман-младший остановил съемки фильма из-за коронавируса

Режиссер рассказал, что отправил карантин съемочную группу исторической ленты «Воздух»
Лилия КОЗЛОВА
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Алексей Герман-младший приостановил съемки фильма из-за эпидемииАлексей Герман-младший приостановил съемки фильма из-за эпидемииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Эпидемия коронавируса помешала многим сферам жизни и деятельности петербуржцев. Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, что ему пришлось приостановить съемки своего нового фильма «Воздух» и отправить на карантин всю съемочную группу.

- Сначала нам пришлось отменить съемки в Чехии, когда уже все билеты были на руках, а в понедельник мы полностью остановили работу над фильмом. В пиковые моменты съемок на одной площадке собиралось до 300 человек из самых разных городов – в период эпидемии - это небезопасно, - приводит слова режиссера газета «Петербургский дневник».

По рассказам Германа-младшего, многие актеры просто боялись приезжать на съемки. Из-за этого дата премьеры картины может быть перенесена. Изначально планировалось выпустить кино в прокат в конце 2020 года.

- Беда в том, что картина осенне-зимняя. Велика вероятность, что, когда ограничения на перелеты, наложенные в связи с коронавирусом, будут сняты, начнется лето. Что делать в связи с этим, я пока не знаю, поэтому и о дате выхода фильма говорить не могу, - отметил режиссер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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