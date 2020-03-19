2020-03-19T18:20:18+03:00
Общество

Из-за коронавируса проект «Твой бюджет-2020» перенесли в Санкт-Петербурге

Продолжить его планируется в мае
Сергей ВОЛЧКОВ
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Из-за коронавируса городским комитетам и ведомствам пришлось перейти на особый режим работы.Из-за коронавируса городским комитетам и ведомствам пришлось перейти на особый режим работы.Фото: Алена ЧИЧИГИНА
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Китайский коронавирус в Северной столице ударил если и не по людям, то по крупным мероприятиям уж точно. Так, очередной жертвой иноземной заразы стал проект «Твой бюджет-2020». Ранее его старт был намечен на 20 марта. Однако планы пришлось скорректировать. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 19 марта, рассказали в городском комитете по финансам.

- Важно понимать, что проект не прекращается, а только лишь приостанавливается, - уточнили в ведомстве. - Продолжить его реализацию планируется в мае.

Основной проблемой, по словам представителей комитета, является работа бюджетных комиссий. Зачастую, из-за открытого режима они собирают куда больше 50 участников — а это по новым правилам строго запрещено. Перенести заседания в онлайн тоже невозможно. Поэтому единственный выход — вернуться к проекту позже, когда обстановка в городе будет не такой напряженной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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