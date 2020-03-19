2020-03-19T18:34:50+03:00
Общество

Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус

Проверка спортсменов и тренеров состоялась накануне четырехдневного перерыва
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
ФК "Зенит" стал анализы на коронавирус / Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит" стал анализы на коронавирус / Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

В Петербурге все члены футбольной команды «Зенит» сдали тесты на коронавирус. Анализы были собраны у всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы. Результаты были готовы в четверг, 19 марта. Известно, что инфекции ни у кого не выявлено.

- Сине-бело-голубые сдавали анализы накануне четырехдневного перерыва: тренировки были приостановлены в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

В среду, 18 марта, в Петербурге сдали анализы на китайскую пневмонию порядка 4 тысяч человек. Тестирование для всех желающих появилось в специальных пунктах, которые расположены по всему городу.

Также в Северной столице официально подтвердился еще один случай заболевания вирусом. Пациенткой Боткинской больницы оказалась 23-летняя горожанка, которая заразилась при контакте с иностранцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Шушарах возобновят застройку лишь после строительства детских садов и школ
7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»
7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»
Сергей Шнуров будет участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга
Кинотеатры Петербурга начали продавать не более 50 билетов на сеанс
В Петербурге сбылась мечта 91-летней блокадницы - увидеть дельфинов
Суд над компаниями, взвинтившими цены на медицинские маски в Санкт-Петербурге, пройдет в закрытом режиме
Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус
Из-за коронавируса проект «Твой бюджет-2020» перенесли в Санкт-Петербурге
«Актеры боятся приезжать на площадку»: Герман-младший остановил съемки фильма из-за коронавируса
Более 1 000 штрафов за неоплаченную парковку получат петербуржцы в ближайшие дни