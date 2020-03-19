Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T18:34:50+03:00

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В Петербурге все члены футбольной команды «Зенит» сдали тесты на коронавирус. Анализы были собраны у всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы. Результаты были готовы в четверг, 19 марта. Известно, что инфекции ни у кого не выявлено.

- Сине-бело-голубые сдавали анализы накануне четырехдневного перерыва: тренировки были приостановлены в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

В среду, 18 марта, в Петербурге сдали анализы на китайскую пневмонию порядка 4 тысяч человек. Тестирование для всех желающих появилось в специальных пунктах, которые расположены по всему городу.

Также в Северной столице официально подтвердился еще один случай заболевания вирусом. Пациенткой Боткинской больницы оказалась 23-летняя горожанка, которая заразилась при контакте с иностранцами.

ИСТОЧНИК KP.RU