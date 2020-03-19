2020-03-19T18:41:11+03:00
Происшествия

Суд над компаниями, взвинтившими цены на медицинские маски в Санкт-Петербурге, пройдет в закрытом режиме

Также стало известно, что в деле могут появиться новые фигуранты
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По версии следствия, компании завысили оптовые цены на маски в полтора раза.По версии следствия, компании завысили оптовые цены на маски в полтора раза.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжаются разбирательства по делу нескольких местных компаний, занимающихся оптовыми поставками медицинских масок. По версии комиссии УФАС, они воспользовались ситуацией с коронавирусом, быстренько сколотили картель и задрали отпускные цены на маски в полтора раза. Дело вышло резонансное, однако в его детали общественность, судя по всему, не посветят — как стало известно сегодня, 19 марта, рассмотрение, назначенное на 15 апреля, пройдет в закрытом режиме.

- Практически все материалы дела представляют собой коммерческую тайну, - отмечает пресс-служба территориального управления федеральной антимонопольной службы. - В связи с этим заседание решено было сделать закрытым, а также исключить нахождение там журналистов.

Напомним: в картельном сговоре подозреваются четыре компании. Ранее, с середины января по начало февраля 2020 года они практически одновременно подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий в полтора раза — а розничные предприятия, в свою очередь, вынужденно подняли их для покупателей. В УФАС не исключили также, что в деле могут появиться еще фигуранты - другие оптовики или компании-производители масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Шушарах возобновят застройку лишь после строительства детских садов и школ
7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»
7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»
Сергей Шнуров будет участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга
Кинотеатры Петербурга начали продавать не более 50 билетов на сеанс
В Петербурге сбылась мечта 91-летней блокадницы - увидеть дельфинов
Суд над компаниями, взвинтившими цены на медицинские маски в Санкт-Петербурге, пройдет в закрытом режиме
Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус
Из-за коронавируса проект «Твой бюджет-2020» перенесли в Санкт-Петербурге
«Актеры боятся приезжать на площадку»: Герман-младший остановил съемки фильма из-за коронавируса
Более 1 000 штрафов за неоплаченную парковку получат петербуржцы в ближайшие дни