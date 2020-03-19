Суд над компаниями, взвинтившими цены на медицинские маски в Санкт-Петербурге, пройдет в закрытом режиме

19 Март 2020 2020-03-19T18:41:11+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжаются разбирательства по делу нескольких местных компаний, занимающихся оптовыми поставками медицинских масок. По версии комиссии УФАС, они воспользовались ситуацией с коронавирусом, быстренько сколотили картель и задрали отпускные цены на маски в полтора раза. Дело вышло резонансное, однако в его детали общественность, судя по всему, не посветят — как стало известно сегодня, 19 марта, рассмотрение, назначенное на 15 апреля, пройдет в закрытом режиме.

- Практически все материалы дела представляют собой коммерческую тайну, - отмечает пресс-служба территориального управления федеральной антимонопольной службы. - В связи с этим заседание решено было сделать закрытым, а также исключить нахождение там журналистов.

Напомним: в картельном сговоре подозреваются четыре компании. Ранее, с середины января по начало февраля 2020 года они практически одновременно подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий в полтора раза — а розничные предприятия, в свою очередь, вынужденно подняли их для покупателей. В УФАС не исключили также, что в деле могут появиться еще фигуранты - другие оптовики или компании-производители масок.

ИСТОЧНИК KP.RU