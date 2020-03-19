2020-03-19T18:50:21+03:00
Общество

В Петербурге сбылась мечта 91-летней блокадницы - увидеть дельфинов

Побывать в дельфинарии пенсионерки помогли волонтеры
Лилия КОЗЛОВА
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Волонтеры помогли осуществить мечту 91-летней блокаднице / Фото: Instagram/mechty_pobediteleyВолонтеры помогли осуществить мечту 91-летней блокаднице / Фото: Instagram/mechty_pobediteley
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Петербургские волонтеры помогли осуществить мечту 91-летней блокадницы. Женщина всю жизнь хотела побывать в дельфинарии и увидеть одних из самых умных на земле млекопитающих. Благодаря неравнодушных активистам, ей получилось это сделать.

- Однажды знакомые женщины посетили дельфинарий, а она не смогла пойти туда из-за болезни. Галина Никитина переживала, что пропустила это событие. С тех пор посещение дельфинария превратилось в мечту, - пишет «Мойка78».

Друзья пенсионерки решили сделать ей сюрприз и отправили организаторам акции «Мечты победителей» заявку от ее имени. Сама блокадница об этой затее ничего не знала.

По словам координатора проекта Егора Бобыря, она радовалась как ребенок и улыбалась. Он подчеркнул, что ее искренняя улыбка стоила всех усилий.

Галина Никитина пережила войну подростком. Вспоминать об этом тяжелом времени она не любит. После войны она работала на заводе «Электросила», вышла замуж и родила сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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