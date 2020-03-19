Кинотеатры Петербурга начали продавать не более 50 билетов на сеанс

19 Март 2020 2020-03-19T19:07:15+03:00

Ограничение на посещение кинопоказов будут действовать до 30 апреля 2020 года

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В связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Петербурге, кинотеатры города ввели ограничения на посещение. С 18 марта и по 30 апреля на один сеанс не будут пускать более 50 человек. Именно такое число людей установлено правительство города для массовых мероприятий.

- Кинотеатры Объединенной сети в Петербурге вводят ограничение на количество билетов, проданных в рамках одного кинопоказа. Так, на любой сеанс, любого фильма и формата можно будет приобрести не более 50 билетов, - говорится на официальном сайте сети.

Билеты будут продаваться как онлайн, так и в кассах самих кинотеатров. Временные ограничения действуют до 30 апреля.

Также во всех кинотеатрах принимаются и другие меры предосторожности: дезинфекция залов, поверхности кресел, ручек.

Напомним, что не только кинотеатры, театры и музеи ограничили свою работы, либо закрылись вовсе. В комитете по делам ЗАГС попросили петербуржцев временно отложить свадьбы, либо проводить маленькие церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU