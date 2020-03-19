2020-03-19T20:22:24+03:00
Происшествия

7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»

После ремонта дамба все равно была в аварийном состоянии и ее прорвало
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершила долгое и запутанное дело о мошенничестве с субсидиями, которые выделили на капитальный ремонт дамбы на полигоне «Красный бор». Напомним, сооружение так и осталось в аварийном состоянии. В начале 2016 года дамбу, преграждающую путь токсичным отходам в Неву, размыло.

Главный подозреваемый следствия – 53-летний гендиректор полигона. Мужчина смекнул, что каждое лето власти выделяют деньги на капремонт гидротехнических сооружений. К нему в напарники записался предприниматель, предложивший вступить в хитрый сговор. Далее схема была проста.

- Сообща они подготовили необходимый пакет документов для участия в закрытом аукционе, по итогу которого выиграли тендер на ремонт дамб обвалования. Весной 2014 года подрядчик приступил к ремонту, но работа велась с нарушениями всевозможных требований контракта и с использованием некачественных и не подходящих для строительства в данной отрасли материалов, - отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Гендиректор за капремонт получил сразу 23 млн рублей. На горе-ремонт ушло 15 миллионов, а оставшиеся 7,8 миллионов злоумышленники забрали себе. Сейчас материалы уголовного дела направлены в Куйбышевский районный суд. К слову, один из сообщников уже получил 3 года лишении свободы условно – это инженер, который подыскал нерадивого подрядчика на капремонт дамбы. Остальным участникам сговора грозит до 10 лет тюрьмы.

Полигон Красный Бор_01.02.16 - на грани ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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