В Шушарах возобновят застройку лишь после строительства детских садов и школ

19 Март 2020 2020-03-19T20:01:56+03:00

Дисбаланс между жилой и социальной застройки в Шушарах обсудили в Смольном. Фото: Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Изменить размер текста: A A

Развитие инфраструктуры поселка Шушары теперь находится на полном контроле властей. В Смольном прошло первое заседание рабочей группы с участием вице-губернатора Николая Линченко, главы комитета по строительству Игоря Креславского, а также с компаниями застройщиков и жителями микрорайона.

Конечно, на повестке дня стоял вопрос о развитии именно социальной инфраструктуры Шушар. Власти отметили, что не допустят дальнейшую застройку поселка, пока там не сократиться дефицит мест в школах и детских садах.

- Мы должны сократить отставание по строительству социальной и транспортной инфраструктуры в Шушарах в максимально сжатые сроки. В первую очередь это касается детских садов, школ и поликлиник. От застройщиков требуется четкий план действий по каждому направлению и конкретные варианты решений по каждой проблеме, - отметили в пресс-службе комитета по строительству.

Хорошие новости уже есть. ООО «СК «Дальпитерстрой» вот-вот приступит к строительству детского сада на 320 мест. Также компанию обязали совсем скоро завершить проектирование школы на 1650 учащихся. А с застройщика ООО «Лидер Групп» потребовали лучше синхронизировать ввод жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. К слову, компания уже готова к открытию в апреле 2020 года второй площадки детского сада №37.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смольный пообещал ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой Шушар за пять лет

Существенные изменения чиновники предрекают жителям уже через три года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU