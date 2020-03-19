2020-03-19T20:01:56+03:00
Общество

В Шушарах возобновят застройку лишь после строительства детских садов и школ

Застройщики встретились с властями в Смольном и выслушали новые строгие требования
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дисбаланс между жилой и социальной застройки в Шушарах обсудили в Смольном. Фото: Администрация Пушкинского района Санкт-ПетербургаДисбаланс между жилой и социальной застройки в Шушарах обсудили в Смольном. Фото: Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
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Развитие инфраструктуры поселка Шушары теперь находится на полном контроле властей. В Смольном прошло первое заседание рабочей группы с участием вице-губернатора Николая Линченко, главы комитета по строительству Игоря Креславского, а также с компаниями застройщиков и жителями микрорайона.

Конечно, на повестке дня стоял вопрос о развитии именно социальной инфраструктуры Шушар. Власти отметили, что не допустят дальнейшую застройку поселка, пока там не сократиться дефицит мест в школах и детских садах.

- Мы должны сократить отставание по строительству социальной и транспортной инфраструктуры в Шушарах в максимально сжатые сроки. В первую очередь это касается детских садов, школ и поликлиник. От застройщиков требуется четкий план действий по каждому направлению и конкретные варианты решений по каждой проблеме, - отметили в пресс-службе комитета по строительству.

Хорошие новости уже есть. ООО «СК «Дальпитерстрой» вот-вот приступит к строительству детского сада на 320 мест. Также компанию обязали совсем скоро завершить проектирование школы на 1650 учащихся. А с застройщика ООО «Лидер Групп» потребовали лучше синхронизировать ввод жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. К слову, компания уже готова к открытию в апреле 2020 года второй площадки детского сада №37.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Шушарах возобновят застройку лишь после строительства детских садов и школ
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