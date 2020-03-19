Прогноз погоды на пятницу 20 марта в Петербурге: Снег и гололедица
Последний рабочий день текущей недели, пятница 20 марта, обещает запомниться облачной погодой и снегом. Синоптики прогнозируют, что горожанам следует брать с собой зонтики, ведь осадки неминуемы.
- 20 марта в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Пойдет снег, местами небольшой мокрый. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов по Цельсию, а днем от +1 до +3 градусов. Ночью на дорогах местами ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Спасатели добавляют, что 20 марта порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.
Напомним, «Комсомолка» выяснила, какую весну стоит ждать в Петербурге в 2020 году. Синоптики не прогнозируют резкого потепления.
ИСТОЧНИК KP.RU