Прогноз погоды на пятницу 20 марта в Петербурге: Снег и гололедица

19 Март 2020 2020-03-19T21:14:58+03:00

В пятницу 20 марта 2020 года в Петербурге ожидают снег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последний рабочий день недели, судя по прогнозу погоды в Санкт-Петербурге на 20 марта, будет облачным и слегка теплым

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Последний рабочий день текущей недели, пятница 20 марта, обещает запомниться облачной погодой и снегом. Синоптики прогнозируют, что горожанам следует брать с собой зонтики, ведь осадки неминуемы.

- 20 марта в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Пойдет снег, местами небольшой мокрый. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов по Цельсию, а днем от +1 до +3 градусов. Ночью на дорогах местами ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасатели добавляют, что 20 марта порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

Напомним, «Комсомолка» выяснила, какую весну стоит ждать в Петербурге в 2020 году. Синоптики не прогнозируют резкого потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU