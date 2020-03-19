2020-03-19T22:19:03+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП двух автобусов произошло на перекрестке Руставели и Просвещения

Несмотря на серьезно разбитый транспорт, в аварии нет серьезно пострадавших [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге столкнулись два автобуса. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге столкнулись два автобуса. Фото: vk.com/spb_today
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К вечеру 19 марта на пересечении улицы Руставели с проспектом Просвещения частный автобус въехал в маршрутный. В обстоятельствах жесткого ДТП сейчас разбираются. По первоначальной информации от отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти достоверно известно, что в аварии нет серьезно пострадавших.

Фотографии последствий происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по видео с места события, туристический автобус синего цвета влетел в «маршрутного коллегу» под номером 121. Как утверждают очевидцы, ни в первом, ни во втором общественном транспорте не было пассажиров.

На некоторое время из-за ДТП встали трамваи. Фото: vk.com/spb_today

На некоторое время из-за ДТП встали трамваи. Фото: vk.com/spb_today

- Повезло, что там пассажиров не было, редко когда 121-й едет без пассажиров с Руставели. Да и поворот там опасный, - пишет один из свидетелей ДТП.

- Тот, кого выносили из 121-го, был в зеленом светоотражающем жилете. Кондуктор, видимо. «Скорая» оказала помощь на месте, - утверждает другой очевидец.

По последней информации от ГИБДД, оба автобуса действительно двигались без пассажиров. Вероятно, во всем виноват транспорт маршрута №121. По мнению инспекторов, водитель автобуса при повороте налево не предоставил преимущество встречному "коллеге-частнику". В результате аварии пострадала лишь кондуктор 1965 года рождения. У нее диагностировали травмы средней степени тяжести.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жесткое ДТП двух автобусов произошло на перекрестке Руставели и Просвещения
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