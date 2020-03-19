Пенсионера сбили насмерть на «зебре» в Красногвардейском районе
19 марта около 19:10 в Красногвардейском районе Петербурга насмерть сбили пенсионера на «зебре». Трагедия произошла на пересечении проспектов Ударников и Наставников. Личность погибшего мужчины сейчас устанавливают.
- Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Лифан» совершил наезд на неизвестного мужчину в зоне регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. На вид ему 60 лет, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Пока что не сообщается, шел пешеход на красный или зеленый сигнал светофора. По факту аварии все еще проводится проверка.
Фотографии последствий ДТП появились в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по снимкам, удар был действительно серьезным – бампер и капот легковушки сильно смяло. Сам водитель «Лифана» не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU