2020-03-19T23:08:53+03:00
Общество

Поисковики нашли 13-летнюю школьницу, которой три дня не было дома

Юная петербурженка ранее уже уходила из семьи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге нашли живой пропавшую на трое суток школьницу Марию Погибо. Фото: vk.com/lizaalert_piterВ Петербурге нашли живой пропавшую на трое суток школьницу Марию Погибо. Фото: vk.com/lizaalert_piter
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В Петербурге отыскали 13-летнюю девочку, пропавшую 16 марта рано утром. Школьница надела рюкзак и вышла из дома. После этого от нее не было ни слуху ни духу. На телефон она не отвечала. Оказалось, что ранее девочка уже уходила из семьи. Мама не на шутку встревожилась лишь на следующий день после пропажи дочери. Тогда-то женщина и заявила в полицию и подключила к поискам добровольцев.

С 17 марта пропавшую школьницу начали активно искать. А в четверг добровольцы из организации «Лиза Алерт» сказали маме, пожалуй, самые ценные слова, что есть на свете.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! – написали поисковики в своей официальной группе во «Вконтакте» в 10 часов утра 19 марта.

По традиции добровольцы не разглашают личную информацию об обстоятельствах пропажи человека. Остается надеется, что в семье теперь все будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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