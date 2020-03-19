2020-03-19T23:32:11+03:00
Общество

Директор музея-заповедника «Павловск» празднует юбилей

Вера Дементьева спасла от разрушения сотни объектов культурного наследия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вера Дементьева, директор "Павловска" празднует юбилей. Фото: pavlovskmuseum.ruВера Дементьева, директор "Павловска" празднует юбилей. Фото: pavlovskmuseum.ru
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19 марта директор музея-заповедника «Павловск» отпраздновала свой юбилей. Веру Дементьеву поспешил поздравить и глава Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров. От имени всех депутатов парламента он отметил высокий уровень профессиональных достижений именинницы.

- Всю свою жизнь вы посвятили сохранению культурного наследия Ленинграда и Санкт-Петербурга. Вы стояли у истоков возрождения в Северной столице реставрационной отрасли, благодаря вам в городе на Неве были спасены от разрушения сотни объектов культурного наследия. Наиболее полно ваш талант и незаурядные организаторские способности проявились на посту директора Государственного музея-заповедника «Павловск», - отметил председатель ЗакСа Петербурга.

Именно при Вере Дементьевой в «Павловске» началась масштабная реставрационная деятельность, музеефикация объектов. Сейчас идет активное развитие музея-заповедника с применением новейших информационных технологий.

А еще в «Павловске» есть милейшие обитатели. Например, белоснежные ласки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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