Директор музея-заповедника «Павловск» празднует юбилей
19 марта директор музея-заповедника «Павловск» отпраздновала свой юбилей. Веру Дементьеву поспешил поздравить и глава Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров. От имени всех депутатов парламента он отметил высокий уровень профессиональных достижений именинницы.
- Всю свою жизнь вы посвятили сохранению культурного наследия Ленинграда и Санкт-Петербурга. Вы стояли у истоков возрождения в Северной столице реставрационной отрасли, благодаря вам в городе на Неве были спасены от разрушения сотни объектов культурного наследия. Наиболее полно ваш талант и незаурядные организаторские способности проявились на посту директора Государственного музея-заповедника «Павловск», - отметил председатель ЗакСа Петербурга.
Именно при Вере Дементьевой в «Павловске» началась масштабная реставрационная деятельность, музеефикация объектов. Сейчас идет активное развитие музея-заповедника с применением новейших информационных технологий.
А еще в «Павловске» есть милейшие обитатели. Например, белоснежные ласки.
ИСТОЧНИК KP.RU