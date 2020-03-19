Ограничения по коронавирусу не коснулись строителей метро Петербурга

19 Март 2020 2020-03-20T00:01:03+03:00

Метростроители Петербурга продолжают трудиться даже во время пандемии коронавируса. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

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В пресс-службе «Метростроя» заверили, что строительство подземки Петербурга продолжает идти в штатном режиме. Ограничения по коронавирусу на работы под землей не распространяются.

19 марта появилась занимательная новость со строительства Лахтинско-Правобережной линии. На одном из участков продолжения оранжевой ветки рабочие успешно применяют ноу-хау - тоннельные миксеры с бетоном.

Миниатюрная бетономешалка серьезно облегчает труд рабочих. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

- Технология получается следующая: машина привозит товарный бетон на площадку, затем смесь попадает в тоннельный миксер объемом 3 кубометра. Это устройство далее передвигается по временным путям, как электровозы с вагонетками. Прибыв к месту проведения бетонных работ, бетон с помощью насоса подается уже непосредственно в конструкцию. Таким образом, смесь удобно доставляется до эвакуационных ходков, рам проема, пилонов и других тоннельных сооружений, - рассказывают в пресс-службе «Метростроя».

Получается, что бетон постоянно перемешивается, не застывает и имеет нужную консистенцию. Отсюда и высокое качество строительства.

Напомним, сроки сдачи новых станций Красносельско-Калининской ветки метро отложили на 2023 год.

ИСТОЧНИК KP.RU