2020-03-20T00:01:03+03:00
Общество

Ограничения по коронавирусу не коснулись строителей метро Петербурга

На продолжении оранжевой линии рабочие успешно применяют тоннельные миксеры с бетоном
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Метростроители Петербурга продолжают трудиться даже во время пандемии коронавируса. Фото: vk.com/metrostroy_arhivМетростроители Петербурга продолжают трудиться даже во время пандемии коронавируса. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv
Изменить размер текста:

В пресс-службе «Метростроя» заверили, что строительство подземки Петербурга продолжает идти в штатном режиме. Ограничения по коронавирусу на работы под землей не распространяются.

19 марта появилась занимательная новость со строительства Лахтинско-Правобережной линии. На одном из участков продолжения оранжевой ветки рабочие успешно применяют ноу-хау - тоннельные миксеры с бетоном.

Миниатюрная бетономешалка серьезно облегчает труд рабочих. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Миниатюрная бетономешалка серьезно облегчает труд рабочих. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

- Технология получается следующая: машина привозит товарный бетон на площадку, затем смесь попадает в тоннельный миксер объемом 3 кубометра. Это устройство далее передвигается по временным путям, как электровозы с вагонетками. Прибыв к месту проведения бетонных работ, бетон с помощью насоса подается уже непосредственно в конструкцию. Таким образом, смесь удобно доставляется до эвакуационных ходков, рам проема, пилонов и других тоннельных сооружений, - рассказывают в пресс-службе «Метростроя».

Получается, что бетон постоянно перемешивается, не застывает и имеет нужную консистенцию. Отсюда и высокое качество строительства.

Напомним, сроки сдачи новых станций Красносельско-Калининской ветки метро отложили на 2023 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ограничения по коронавирусу не коснулись строителей метро Петербурга
Директор музея-заповедника «Павловск» празднует юбилей
Поисковики нашли 13-летнюю школьницу, которой три дня не было дома
Пенсионера сбили насмерть на «зебре» в Красногвардейском районе
Жесткое ДТП двух автобусов произошло на перекрестке Руставели и Просвещения
Прогноз погоды на пятницу 20 марта в Петербурге: Снег и гололедица
В Шушарах возобновят застройку лишь после строительства детских садов и школ
7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»
Волонтеры раздали петербуржцам средства личной гигиены
Сергей Шнуров будет участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга
Кинотеатры Петербурга начали продавать не более 50 билетов на сеанс
В Петербурге сбылась мечта 91-летней блокадницы - увидеть дельфинов
Суд над компаниями, взвинтившими цены на медицинские маски в Санкт-Петербурге, пройдет в закрытом режиме
Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус
Из-за коронавируса проект «Твой бюджет-2020» перенесли в Санкт-Петербурге
«Актеры боятся приезжать на площадку»: Герман-младший остановил съемки фильма из-за коронавируса
Более 1 000 штрафов за неоплаченную парковку получат петербуржцы в ближайшие дни