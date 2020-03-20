2020-03-20T00:39:08+03:00
Происшествия

Друг побитого петербуржца открыл огонь по обидчику

Конфликт двух мужчин произошел в коттеджном поселке в Ленобласти, а закончился в больнице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В поселке Ропша петербуржцы выясняли отношения с кулаками и оружием.В поселке Ропша петербуржцы выясняли отношения с кулаками и оружием.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ночь в коттеджном поселке Ропша, что в Ленобласти, закончилась в местной больнице для двух конфликтных мужчин. В помещении одного из гостевых домов между ними возникла потасовка. Более нерасторопному отвесили мощный удар, который привел к контузии правого глазного яблока. Хотя позже пострадавший от госпитализации отказался.

- Затем за побитого друга приехал заступаться его знакомый. Он подъехал к месту на «Шкоде», достал из кармана травматическое оружие и выстрелил несколько раз по обидчику. В итоге мужчина попал в больницу со слепым огнестрельным ранением брюшной полости в состоянии средней степени тяжести, - поделился деталями потасовки с «Комсомолкой» источник в правоохранительных органах.

По факту конфликта решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похоже, буйную компанию вновь соберут вместе, но уже в полицейском отделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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