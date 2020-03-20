Петербуржец разыскивает поджигателя своей машины

20 Март 2020 2020-03-20T01:12:59+03:00

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Горожанин разыскивает поджигателя своего автомобиля через сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». В ночь с 16 на 17 марта его машина спокойно стояла на парковке во дворе дома №28 на Альпийском переулке. Посреди глухой ночи к ней целенаправленно подошел неизвестный человек, как это видно на камере видеонаблюдения. Злоумышленник несколько секунд обильно поливал машину бензином, а затем чиркнул спичкой. Автомобиль вмиг вспыхнул, а поджигатель тут же сбежал, сверкая пятками.

Владелец авто просит помощи у людей, которые, возможно, пересекались со злоумышленником. От действия неизвестного человека пострадали и водители припаркованных «Ниссана» и «Мерседеса». У соседних авто выгорели отсеки двигателей.

- Через 10 минут после поджога пожар ликвидировали. Прошу всех, кто располагает какой-либо информацией, выйти на связь. Будь то свидетели либо граждане, которые видели человека, шедшего от 26-го дома с бензином и убегавшего по направлению к 31-му дому по тому же Альпийскому переулку. Может, кто из службы такси вез подозрительных граждан? – ждет помощи потерпевший водитель.

Комментаторы новости гадают, чем так не угодила злоумышленнику скромная легковушка. Некоторые считают, что виной всему месть.

Владелец сгоревшей машины ищет поджигателя через соцсети. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU