Мокрый снег и до+3 градусов обещают петербуржцам в пятницу

20 Март 2020 2020-03-20T07:58:14+03:00

Несмотря на прохладную погоду, в Петербурге все же весна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Не самой приятной обещает быть погода в последний день рабочей недели. 20 марта жителям Санкт-Петербурга синоптики обещают осадки и небольшой «плюс» за окном. Зато ветер успокоится.

- В пятницу в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем возможны прояснения. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура в утренние часы составит 0…+2 градуса, а в дневные от +1 до +3. Утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот на выходных будет еще холоднее. Если в дневные часы в субботу и воскресенье синоптики обещают от 0 до +2 на термометре, то в ночное время температура опустится до -6 21 марта и даже до -9 22 числа.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными из-за гололеда. И в первую очередь – на пригородных трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU