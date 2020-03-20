2020-03-20T07:58:14+03:00
Общество

Мокрый снег и до+3 градусов обещают петербуржцам в пятницу

Погода будет облачной и пасмурной
Петр КИБЕР
Поделиться:
Несмотря на прохладную погоду, в Петербурге все же весна.Несмотря на прохладную погоду, в Петербурге все же весна.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Не самой приятной обещает быть погода в последний день рабочей недели. 20 марта жителям Санкт-Петербурга синоптики обещают осадки и небольшой «плюс» за окном. Зато ветер успокоится.

- В пятницу в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем возможны прояснения. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура в утренние часы составит 0…+2 градуса, а в дневные от +1 до +3. Утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот на выходных будет еще холоднее. Если в дневные часы в субботу и воскресенье синоптики обещают от 0 до +2 на термометре, то в ночное время температура опустится до -6 21 марта и даже до -9 22 числа.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными из-за гололеда. И в первую очередь – на пригородных трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Политех перевел сотрудников на удаленную работу
В Мурино в канаве нашли труп с двумя «полтрашками» пива
Военнослужащего подозревают в изнасиловании школьницы в Петербурге
Школы Ленобласти продлили каникулы до 12 апреля
В Петербурге школьник-националист выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте
С подозрением на коронавирус в больнице Боткина находится 321 пациент, в том числе 18 детей
Ночью на выходных в Петербург придут резкие морозы
С начала движения «Ласточки» Петербург-Выборг перевезли 12 миллионов пассажиров
На КАДе заживо сгорел водитель BMW, влетевшего в грузовик
Из-за частичного обрушения Дома Говинга в Выборге перекроют Крепостную улицу
На Лиговском проспекте «Газель» с хлебом придавила машину такси
Мокрый снег и до+3 градусов обещают петербуржцам в пятницу