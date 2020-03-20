На Лиговском проспекте «Газель» с хлебом придавила машину такси
Серьезная авария с участием машины такси произошла ранним утром 20 марта в Санкт-Петербурге. На пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы «Газель», везшая свежий хлеб, столкнулась с машиной такси и придавила ее.
- Около 4:40 водитель автомобиля «Газель» Двигался по Расстанной улице от Боровой улицы и, при выезде на Лиговский проспект, совершил столкновение с «Фольксвагеном», который ехал прямо от Обводного канала в сторону Московского вокзала, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В результате аварии «Газель» завалилась на левый бок и кузовом частично придавила легковушку. В такси пострадали 53-летний водитель и его 40-летняя пассажирка. Их увезли в больницу на машинах скорой помощи.
Известно, что за рулем грузовой машины был 26-летний водитель. Он не пострадал.
Все обстоятельства аварии и ее виновников установят инспектора дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU