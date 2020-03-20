2020-03-20T08:16:15+03:00
Происшествия

На Лиговском проспекте «Газель» с хлебом придавила машину такси

Пострадали водитель и пассажирка легковушки
Петр КИБЕР
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На Лиговском столкнулись "Газель" с хлебом и такси. Фото: кадр с видео УГИБДД по СПб и ЛОНа Лиговском столкнулись "Газель" с хлебом и такси. Фото: кадр с видео УГИБДД по СПб и ЛО
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Серьезная авария с участием машины такси произошла ранним утром 20 марта в Санкт-Петербурге. На пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы «Газель», везшая свежий хлеб, столкнулась с машиной такси и придавила ее.

- Около 4:40 водитель автомобиля «Газель» Двигался по Расстанной улице от Боровой улицы и, при выезде на Лиговский проспект, совершил столкновение с «Фольксвагеном», который ехал прямо от Обводного канала в сторону Московского вокзала, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате аварии «Газель» завалилась на левый бок и кузовом частично придавила легковушку. В такси пострадали 53-летний водитель и его 40-летняя пассажирка. Их увезли в больницу на машинах скорой помощи.

Известно, что за рулем грузовой машины был 26-летний водитель. Он не пострадал.

Все обстоятельства аварии и ее виновников установят инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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