2020-03-20T08:47:51+03:00
Общество

Из-за частичного обрушения Дома Говинга в Выборге перекроют Крепостную улицу

С разрушающейся исторической постройки упали детали фасада и кровли
Петр КИБЕР
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Из-за частичного обрушения у Дома Говинга перекроют Крепостную улицу. Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛОИз-за частичного обрушения у Дома Говинга перекроют Крепостную улицу. Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
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Власти Выборга решили полностью закрыть для пешеходов и автомобилей Крепостную улицу. Правда не на всей протяженности, а только у Дома Говинга. Это старинное здание, один из символов города, давно разрушается и сейчас частично обрушилось вновь.

- Недавно произошло обрушение элементов фасада с центральной кровельной части объекта. Вблизи соседнего здания по ул. Крепостной, 13 существует угроза обрушения. В целях безопасности жизни и здоровья граждан комиссией принято решение с 20 марта закрыть проезд по ул. Крепостной и ограничить доступ пешеходов, - сообщает пресс-служба администрации Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Напомним, что за судьбу Дома Говинга давно переживают как градозащитники, так и простые жители Выборга. Однако исторической здание, бывшее одной из красивейших построек Выборга, находится в крайне плачевном состоянии.

Частный собственник, несмотря на многочисленные предписания, не следит за состоянием дома, не проводит контраварийных работ, не говоря уже о полноценном восстановлении. Осложняет ситуацию то, что объект находится в залоге у банка. Власти города в очередной раз собрали документы, чтобы решить судьбу дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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