На КАДе заживо сгорел водитель BMW, влетевшего в грузовик

20 Март 2020 2020-03-20T08:58:44+03:00

На КАДе погиб водитель иномарки, врезавшейся в грузовик. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В обстоятельствах смертельной аварии, произошедшей ночью пятницы на КАДе, разбираются инспектора петербургской Госавтоинспекции. Около 3:25 на внутренней части трассы BMW врезался в ехавший по левой полосе самосвал. В результате удара легковушка вспыхнула.

- На 47 км. внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем BMW 520i (2016 года выпуска) при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двигавшемся впереди в попутном направлении грузовиком, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

При ударе легковая иномарка загорелась. Когда прибывшие на место ДТП пожарные потушили автомобиль, на месте водителя был найден обгоревший труп мужчины.

Сейчас сотрудники полиции выясняют личность погибшего, а также устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU