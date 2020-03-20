На КАДе заживо сгорел водитель BMW, влетевшего в грузовик
В обстоятельствах смертельной аварии, произошедшей ночью пятницы на КАДе, разбираются инспектора петербургской Госавтоинспекции. Около 3:25 на внутренней части трассы BMW врезался в ехавший по левой полосе самосвал. В результате удара легковушка вспыхнула.
- На 47 км. внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем BMW 520i (2016 года выпуска) при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двигавшемся впереди в попутном направлении грузовиком, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
При ударе легковая иномарка загорелась. Когда прибывшие на место ДТП пожарные потушили автомобиль, на месте водителя был найден обгоревший труп мужчины.
Сейчас сотрудники полиции выясняют личность погибшего, а также устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU