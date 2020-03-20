С начала движения «Ласточки» Петербург-Выборг перевезли 12 миллионов пассажиров

20 Март 2020 2020-03-20T09:24:07+03:00

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Очередную круглую «дату» отметили петербургские железнодорожники. В марте 2020 года по линии Санкт-Петербург-Выборг-Санкт-Петербург проехал 12-миллионный пассажир поездов «Ласточка».

- В сентябре 2015 года три пары поездов по будним дням и четыре по выходным дням начали курсировать от Петербурга до Выборга. Сегодня в зимнем графике на маршруте шесть и семь пар «Ласточек», а в летнем графике по рабочим дням – семь, по выходным – восемь пар электричек, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Но хоть направление Петербург-Выборг – самое популярное у пассажиров, пользующихся «Ласточками», ходят эти поезда и на других маршрутах. Например, в Карелию, Новгород и так далее. Всего таких маршрутов 12 и за все время «Ласточки» перевезли уже 33 миллиона человек.

Напомним, что в Выборг иногда ходят и экскурсионные составы. Купив билет в особый вагон, можно услышать рассказ об истории этого древнего города.

ИСТОЧНИК KP.RU