2020-03-20T09:44:48+03:00
Общество

Ночью на выходных в Петербург придут резкие морозы

В городе обещают до -6, а в пригородах и до -9 градусов
Петр КИБЕР
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На выходных в Петербурге обещают мокрый снег, гололед и до -9 мороза ночью.На выходных в Петербурге обещают мокрый снег, гололед и до -9 мороза ночью.Фото: Александр ГЛУЗ
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Новое резкое обещают на ближайших выходных петербургские синоптики. В городе и пригороде температура может упасть до -6, а кое-где даже до – 9 градусов. Правда, пугаться не стоит, ведь речь идет только о ночных часах.

- 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью -4..-5 градусов, днем от 0 до +2, - сообщает городской гидрометцентр.

А вот в ночь на воскресенье, 22 числа, будет до -6 в городе и до -9 в пригородах, зато днем без существенных осадков и также от 0 до+2 градусов.

Особенно внимательными в такой ситуации стоит быть водителям. Растаявшая днем вода ночью будет превращать дороги в каток. Чтобы не стать жертвой гололеда, необходимо снизить скорость до безопасной и держать дистанцию и интервал с соседями по потоку.

Менять зимнюю резину на летнюю пока точно рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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