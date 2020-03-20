Ночью на выходных в Петербург придут резкие морозы
Новое резкое обещают на ближайших выходных петербургские синоптики. В городе и пригороде температура может упасть до -6, а кое-где даже до – 9 градусов. Правда, пугаться не стоит, ведь речь идет только о ночных часах.
- 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью -4..-5 градусов, днем от 0 до +2, - сообщает городской гидрометцентр.
А вот в ночь на воскресенье, 22 числа, будет до -6 в городе и до -9 в пригородах, зато днем без существенных осадков и также от 0 до+2 градусов.
Особенно внимательными в такой ситуации стоит быть водителям. Растаявшая днем вода ночью будет превращать дороги в каток. Чтобы не стать жертвой гололеда, необходимо снизить скорость до безопасной и держать дистанцию и интервал с соседями по потоку.
Менять зимнюю резину на летнюю пока точно рано.
ИСТОЧНИК KP.RU