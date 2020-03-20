2020-03-20T10:29:27+03:00
Общество

Школы Ленобласти продлили каникулы до 12 апреля

Две недели с 30 марта ученики будут находиться на дистанционном обучении
Лилия КОЗЛОВА
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Школы Ленобласти продлили каникулы и перешли на дистанционное обучениеШколы Ленобласти продлили каникулы и перешли на дистанционное обучениеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В связи с пандемией коронавируса Ленинградская область решила поддержать инициативу министерства просвещения о продлении каникул в школах до 12 марта. При этом, все время дети не будут отдыхать. Предполагается, что неделя с 23 по 28 марта будет отведена под каникулы, а с 30 марта по 12 апреля школьников переведут на дистанционное обучение.

- Все школы готовы развернуть прохождение программ в дистанционной форме, — прокомментировала заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна Рыборецкая.

Как подчеркнули в комитете по образованию региона, в объявленный период все школы будут открыты для посещения. Оценки, которые ученики получат во время дистанционного обучения, будут учтены.

Переход на дистанционное обучение необходим для того, чтобы не продлять период обучения летом, пояснили в комитете по образованию. Также все российские издательства, открывают бесплатный доступ к электронным учебникам на период дистанционного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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