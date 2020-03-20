Военнослужащего подозревают в изнасиловании школьницы в Петербурге
В Петербурге полиция Выборгского района проверяет заявление об изнасиловании школьницы, которое произошло полтора года назад. В четверг, 19 марта, в отделение стражей порядка обратилась 36-летняя женщина, домработница, которая рассказала, что ей стало известно о преступлении, совершенном в отношении ее дочери. Заявительница винит в этом молодого военнослужащего из поселка Каменка.
- Женщина рассказала, что ей стало известно о преступлении, совершенном осенью 2018 года, когда ее дочери было всего 15 лет. По словам заявительницы, некий 25-летний военнослужащий в своем автомобиле совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
На данный момент подозреваемый в изнасиловании еще не был допрошен следователями. Правоохранители проверяют информацию и выясняют обстоятельства дела.
Отмечается, что ранее указанный молодой военный в поле зрения полиции не попадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU