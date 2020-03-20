2020-03-20T10:42:36+03:00
Происшествия

Военнослужащего подозревают в изнасиловании школьницы в Петербурге

Инцидент произошел еще осенью 2018 года
Лилия КОЗЛОВА
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Военнослужащего из Ленобласти подозревают в изнасиловании школьницыВоеннослужащего из Ленобласти подозревают в изнасиловании школьницыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге полиция Выборгского района проверяет заявление об изнасиловании школьницы, которое произошло полтора года назад. В четверг, 19 марта, в отделение стражей порядка обратилась 36-летняя женщина, домработница, которая рассказала, что ей стало известно о преступлении, совершенном в отношении ее дочери. Заявительница винит в этом молодого военнослужащего из поселка Каменка.

- Женщина рассказала, что ей стало известно о преступлении, совершенном осенью 2018 года, когда ее дочери было всего 15 лет. По словам заявительницы, некий 25-летний военнослужащий в своем автомобиле совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На данный момент подозреваемый в изнасиловании еще не был допрошен следователями. Правоохранители проверяют информацию и выясняют обстоятельства дела.

Отмечается, что ранее указанный молодой военный в поле зрения полиции не попадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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