В Мурино в канаве нашли труп с двумя «полтрашками» пива

20 Март 2020 2020-03-20T10:42:50+03:00

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Полицейские Всоволожского района Ленинградской области устанавливают личность мужчины, чье тело было найдено в залитой водой канаве в одной из промзон Мурино. Труп человека нашли днем 18 марта.

- Около 15:40 поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что на улице Лесная было обнаружено тело неизвестного мужчины, лежащее лицом вниз в канаве, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали оперативники. При осмотре полицейские нашли в траве рядом с трупом пакет, в котором лежали две пластиковые полуторалитровые бутылки пива. На самом погибшем следов насильственно смерти не обнаружилось. Тело отправлено в морг для выяснения точной причины гибели.

Из примет мужчины: возраст около 45 лет, рост 165-170 сантиметров, был одет в черные ботинки, синие джинсы и черную толстовку с капюшоном. Личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU