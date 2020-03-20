Политех перевел сотрудников на удаленную работу

20 Март 2020 2020-03-20T10:54:29+03:00

На карантин отправились работники старше 65 лет, а также родители малолетних детей

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Руководство Политехнического университета Петра Великого в Петербурге приняло решение перевести некоторых сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Как стало известно в пятницу, 20 марта, несколько категорий персонала, попадающие в группу риска, будут изолированы на ближайшее время.

- Мы заботимся о наших сотрудниках, поэтому на удаленную работу в первую очередь перевели тех, кто находится в зоне риска – людей старшего поколения и людей с ослабленным иммунитетом. Меры против распространения коронавируса применяются везде, в том числе в школах и детских садах. Наши сотрудники столкнулись с проблемой, что им просто не с кем оставить своих детей дома. Поэтому родителям с детьми мы также предоставили возможность работать удаленно, – прокомментировал ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Так, теперь дистанционно будут работать сотрудники, имеющие малолетних детей и детей школьного возраста, люди старше 65 лет, а также работники с хроническими заболеваниями, которые сопровождаются ослаблением иммунитета.

Напомним, с 16 марта 2020 года СПбПУ перевел студентов на онлайн-обучение с использованием дистанционных технологий по всем уровням образования.

ИСТОЧНИК KP.RU